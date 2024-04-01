Черенщиков Михаил Казак Ст. Плосской Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщиков Михаил Казак Ст. Плосской Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Черенщиков Яков Казак Р. Плосского-Ганькина Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1851

Жена: Черенщикова Ирина Яковолева

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович

Мать ребёнка: Черенщикова Ирина Яковолева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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