Черенщиков Михаил Казак Ст. Плосской Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Черенщиков Яков Казак Р. Плосского-Ганькина Стефанов
Бракосочетание
05.02.1851
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Черенщиков Гавриил Мастеровой Михайлович
Мать ребёнка: Черенщикова Ирина Яковолева
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно