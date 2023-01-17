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Логин Филиппович

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Место рождения

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Филипп

Мать: Анна Сергеевна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.07.1737

Жена: Елена Даниловна

Церковь Николая Чудотворца, Лютницы, погост, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741

Сын: Прохор Логинович

Мать ребёнка: Елена Даниловна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Логиновна

Мать ребёнка: Елена Даниловна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марфа Логиновна

Мать ребёнка: Елена Даниловна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мария Логиновна

Мать ребёнка: Елена Даниловна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марфа Логиновна

Мать ребёнка: Елена Даниловна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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