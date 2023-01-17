Логин Филиппович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Филипп
Мать: Анна Сергеевна
Бракосочетание
14.07.1737
Жена: Елена Даниловна
Церковь Николая Чудотворца, Лютницы, погост, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741
Сын: Прохор Логинович
Мать ребёнка: Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Логиновна
Мать ребёнка: Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марфа Логиновна
Мать ребёнка: Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мария Логиновна
Мать ребёнка: Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марфа Логиновна
Мать ребёнка: Елена Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно