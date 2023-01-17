Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1714 и 1736

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1657 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Антон Филиппович

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Наум Филиппович

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Логин Филиппович

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1714 и 1736
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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