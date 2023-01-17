Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1714 и 1736
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Антон Филиппович
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Наум Филиппович
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Логин Филиппович
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1714 и 1736