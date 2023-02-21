Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Антон Филиппович

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
1712

Сын: Наум Филиппович

Отец ребёнка: Филипп

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Логин Филиппович

Отец ребёнка: Филипп

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп

Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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