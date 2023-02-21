Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Антон Филиппович
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
1712
Сын: Наум Филиппович
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
1713
Сын: Логин Филиппович
Отец ребёнка: Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно