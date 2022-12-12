Прохор Логинович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Логин Филиппович
Мать: Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Самуил Прохорович
Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Степан Прохорович
Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Прохорович
Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно