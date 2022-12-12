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Прохор Логинович

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Место рождения

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Логин Филиппович

Мать: Елена Даниловна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Самуил Прохорович

Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Степан Прохорович

Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Прохорович

Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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