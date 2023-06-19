Елена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Даниловна

Место рождения

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Даниил Иванович

Мать: не указана

Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.07.1737

Муж: Логин Филиппович

Церковь Николая Чудотворца, Лютницы, погост, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741

Сын: Прохор Логинович

Отец ребёнка: Логин Филиппович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Логиновна

Отец ребёнка: Логин Филиппович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марфа Логиновна

Отец ребёнка: Логин Филиппович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мария Логиновна

Отец ребёнка: Логин Филиппович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марфа Логиновна

Отец ребёнка: Логин Филиппович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1780
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область