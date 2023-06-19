Елена Даниловна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1780
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Даниил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1737
Муж: Логин Филиппович
Церковь Николая Чудотворца, Лютницы, погост, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741
Сын: Прохор Логинович
Отец ребёнка: Логин Филиппович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Логиновна
Отец ребёнка: Логин Филиппович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марфа Логиновна
Отец ребёнка: Логин Филиппович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мария Логиновна
Отец ребёнка: Логин Филиппович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марфа Логиновна
Отец ребёнка: Логин Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780