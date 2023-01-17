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Ржаницын Петр Максимович

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Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ржаницын Максим Васильевич

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Усть-Рецкой церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1820 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Духовной Семинарии с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
21.11.1820 ст.
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Верховажскому Успенскому собору Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ржаницын Павел Петрович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1820

Жена: Ржаницына Александра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ржаницын Иван Петрович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ржаницын Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ржаницын Александр Петрович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Священник Верховажского Успенского собора Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно
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