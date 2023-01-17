Ржаницын Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ржаницын Максим Васильевич
Мать: не указана
Сын священника Николаевской Усть-Рецкой церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1820 ст.
Окончил курс Духовной Семинарии с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
21.11.1820 ст.
Рукоположен во священника к Верховажскому Успенскому собору Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ржаницын Вениамин Петрович
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ржаницын Александр Петрович
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Верховажского Успенского собора Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно