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Ржаницына Александра Алексеевна

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Место рождения

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1820

Муж: Ржаницын Петр Максимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржаницын Павел Петрович

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ржаницын Иван Петрович

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ржаницына Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ржаницын Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ржаницын Александр Петрович

Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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