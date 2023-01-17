Ржаницына Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ржаницына Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ржаницын Вениамин Петрович
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ржаницын Александр Петрович
Отец ребёнка: Ржаницын Петр Максимович
Смерть
Неизвестно