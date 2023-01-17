Ржаницын Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Сын священника Николаевской Устьрецкой церкви.
Бракосочетание
1782
Образование
15.06.1786 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил философский класс Семинарии.
Работа или профессия
Около ?.08.1786 ст.
Произведен в священника к Николаевской Устьрецкой церкви на место своего отца, уволенного по болезни.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ржаницын Разумник Максимович
Мать ребёнка: Ржаницына Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ржаницын Вячеслав Максимович
Мать ребёнка: Ржаницына Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Сын священника Николаевской Усть-Рецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
После 1816