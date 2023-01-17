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Ржаницын Максим Васильевич

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Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ржаницын Василий Иванович

Мать: Ржаницына Капитолина Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Устьрецкой церкви.
Бракосочетание
1782

Жена: Ржаницына Ксения Петровна

Образование
15.06.1786 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил философский класс Семинарии.
Работа или профессия
Около ?.08.1786 ст.
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Произведен в священника к Николаевской Устьрецкой церкви на место своего отца, уволенного по болезни.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ржаницын Разумник Максимович

Мать ребёнка: Ржаницына Ксения Петровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ржаницын Вячеслав Максимович

Мать ребёнка: Ржаницына Ксения Петровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ржаницын Петр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Усть-Рецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
После 1816
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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