Ржаницын Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Ржаницын Максим Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Капитолина Ивановна
Сын священника Николаевской Устьрецкой церкви.
Работа или профессия
1786
Священник церкви Николая Чудотворца, что на Устье реки Сямжемы Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно