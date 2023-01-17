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Ржаницын Василий Иванович

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Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ржаницын Максим Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Капитолина Ивановна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Устьрецкой церкви.
Работа или профессия
1786
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Священник церкви Николая Чудотворца, что на Устье реки Сямжемы Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Капитолина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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