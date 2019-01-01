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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4535Николаевский-Устрецкий, пог.при рр. Сямжене и Кубене.746872122Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
912. Устьрецкий Николаевский погост, село бывшее владельческое, при реке Кубене, двор 1, жителей 6, волостное правление (уездный город в 74 верстах), 2 церкви православны Показать все
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Николо-Устьрецкий (сс,1 торг. зав.,кред. т-во,почт.-тел. аг.,агроуч.,учлесхоз. вет.-фельд. п.,бол,телефон,библ.,изба-чит.,шк. 7 л.) 6168погостЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 120 км. Летнее: —.2222
Поповка (Устьрецкая) 6169деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 120 км. Летнее: —.88
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34568Усть-Рекасело60°02'с.ш.40°46'в.д.P-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418155с Усть-Рекасело