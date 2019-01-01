село Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Усть-Река

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4535Николаевский-Устрецкий, пог.при рр. Сямжене и Кубене.746872122Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Устьрецкая волость
912. Устьрецкий Николаевский погост, село бывшее владельческое, при реке Кубене, двор 1, жителей 6, волостное правление (уездный город в 74 верстах), 2 церкви православны Показать все

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Лелековский сельсовет
Николо-Устьрецкий (сс,1 торг. зав.,кред. т-во,почт.-тел. аг.,агроуч.,учлесхоз. вет.-фельд. п.,бол,телефон,библ.,изба-чит.,шк. 7 л.) 6168погостЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 120 км. Летнее: —.2222
Поповка (Устьрецкая) 6169деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 120 км. Летнее: —.88

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
34568Усть-Рекасело60°02'с.ш.40°46'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418155с Усть-Рекасело

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