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Ржаницын Павел Петрович

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Место рождения

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

05.06.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ржаницын Петр Максимович

Мать: Ржаницына Александра Андреевна

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
25.05.1843
Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Посвящен во священника к Богородице-Рождественской Никифоровской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1844

Жена: Ржаницына Александра Петрова

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ржаницына Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Петрова

Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
?.05.1867
По прошению и слабости здоровья уволен за штат.
Работа или профессия
20.01.1869
Утвержден духовником округа.
Смерть
05.06.1872 ст.
Никифорово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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