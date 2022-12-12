Ржаницын Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти05.06.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Образование
1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
25.05.1843
Посвящен во священника к Богородице-Рождественской Никифоровской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ржаницына Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Петрова
Работа или профессия
?.05.1867
По прошению и слабости здоровья уволен за штат.
Работа или профессия
20.01.1869
Утвержден духовником округа.
Смерть
05.06.1872 ст.