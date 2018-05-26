Бурданов Георгий Михайлович 26.05.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурданов Георгий Михайлович

Место рождения

Орловская область

Дата рождения

26.05.1886

Дата смерти

15.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1886

Отец: Бурданов Неизвестно

Мать: Бурданова Неизвестно

Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурданова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
03.02.1922

Дочь: (Бурданова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Савенкова(Бурданова) (Бурданова) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
22.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
31.10.1929

Сын: Бурданов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна

Тельченский район Орловской обл. с.Андрианово
Запись сделана в Андриановском сельсовете
Рождение ребёнка
02.09.1936

Сын: Бурданов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
29.01.1939

Дочь: Урывская(Бурданова) (Бурданова) Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна

Смерть
15.05.1971
Орловская область,деревня Нифоново
Похороны
Неизвестно
Орловская область, Мценский р-н, с. Башкатово

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