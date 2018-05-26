Бурданов Георгий Михайлович
Место рожденияОрловская область
Дата рождения26.05.1886
Дата смерти15.05.1971
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1886
Отец: Бурданов Неизвестно
Мать: Бурданова Неизвестно
Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1922
Дочь: (Бурданова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
03.05.1924
Рождение ребёнка
22.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
31.10.1929
Сын: Бурданов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна
Тельченский район Орловской обл. с.Андрианово
Запись сделана в Андриановском сельсовете
Рождение ребёнка
02.09.1936
Сын: Бурданов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
29.01.1939
Дочь: Урывская(Бурданова) (Бурданова) Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Бурданова Татьяна Степановна
Смерть
15.05.1971
Орловская область,деревня Нифоново
Похороны
Неизвестно
Орловская область, Мценский р-н, с. Башкатово