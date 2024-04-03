Бурданова Татьяна Степановна 08.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурданова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1888

Дата смерти

02.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурданов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1922

Дочь: (Бурданова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Савенкова(Бурданова) (Бурданова) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
31.10.1929

Сын: Бурданов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович

Тельченский район Орловской обл. с.Андрианово
Запись сделана в Андриановском сельсовете
Рождение ребёнка
02.09.1936

Сын: Бурданов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1939

Дочь: Урывская(Бурданова) (Бурданова) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович

Смерть
02.07.1973
Орловская область,деревня Нифоново
Похороны
Неизвестно
Орловская обл. Мценский р-н, с. Башкатово

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