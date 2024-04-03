Бурданова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1888
Дата смерти02.07.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1922
Дочь: (Бурданова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
03.05.1924
Рождение ребёнка
22.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
31.10.1929
Сын: Бурданов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович
Тельченский район Орловской обл. с.Андрианово
Запись сделана в Андриановском сельсовете
Рождение ребёнка
02.09.1936
Сын: Бурданов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1939
Дочь: Урывская(Бурданова) (Бурданова) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Бурданов Георгий Михайлович
Смерть
02.07.1973
Орловская область,деревня Нифоново
Похороны
Неизвестно
Орловская обл. Мценский р-н, с. Башкатово