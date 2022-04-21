Урывская(Бурданова) (Бурданова) Валентина Егоровна 29.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урывская(Бурданова) (Бурданова) Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1939

Дата смерти

21.04.2022

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939

Отец: Бурданов Георгий Михайлович

Мать: Бурданова Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза
Смерть
21.04.2022

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