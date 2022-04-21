Урывская(Бурданова) (Бурданова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1939
Дата смерти21.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пенза
Смерть
21.04.2022