Бурданова Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБурданова Неизвестно

Бурданова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1886 г.р.
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Добавил:

ГМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурданов Неизвестно

Рождение ребёнка
26.05.1886

Сын: Бурданов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно

Орловская область

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