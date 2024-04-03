Бурданова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурданов Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1886
Сын: Бурданов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Бурданов Неизвестно
Орловская область