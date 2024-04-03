Савенкова(Бурданова) (Бурданова) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1924
Дата смерти09.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.09.1984
Похороны
Неизвестно
Орловская обл. Мценский р-н, с. Башкатово