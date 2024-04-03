Савенкова(Бурданова) (Бурданова) Александра Георгиевна 03.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенкова(Бурданова) (Бурданова) Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1924

Дата смерти

09.09.1984

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1924

Отец: Бурданов Георгий Михайлович

Мать: Бурданова Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.1984
Похороны
Неизвестно
Орловская обл. Мценский р-н, с. Башкатово

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