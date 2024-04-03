Бурданов Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБурданов Неизвестно

Бурданов Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1886 г.р.
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Добавил:

ГМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурданова Неизвестно

Рождение ребёнка
26.05.1886

Сын: Бурданов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Бурданова Неизвестно

Орловская область

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