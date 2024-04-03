Бурданов Михаил Георгиевич 31.10.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурданов Михаил Георгиевич

Место рождения

Тельченский район Орловской обл. с.Андрианово

Дата рождения

31.10.1929

Дата смерти

08.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1929

Отец: Бурданов Георгий Михайлович

Мать: Бурданова Татьяна Степановна

Тельченский район Орловской обл. с.Андрианово
Запись сделана в Андриановском сельсовете
Бракосочетание
06.03.1955

Жена: Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна

Ставропольский край г.Пятигорск
городское бюро ЗАГС
Рождение ребёнка
01.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна

г.Москва
Смерть
08.04.1972
г.Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище г.Москвы

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