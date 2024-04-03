Бурданов Михаил Георгиевич
Место рожденияТельченский район Орловской обл. с.Андрианово
Дата рождения31.10.1929
Дата смерти08.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1929
Тельченский район Орловской обл. с.Андрианово
Запись сделана в Андриановском сельсовете
Бракосочетание
06.03.1955
Ставропольский край г.Пятигорск
городское бюро ЗАГС
Рождение ребёнка
01.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурданова(Дронова) (Дронова) Раиса Ивановна
г.Москва
Смерть
08.04.1972
г.Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище г.Москвы