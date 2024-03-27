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Глазачёв Николай Григорьев

Место рождения

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.11.1880 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880 ст.

Отец: Григорий Емельянов

Мать: Домна Евдокимова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Николай Евдокимов и Наталья Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Жена: Глазачёва Евдокия Петрова

Красное, Торжокский муниципальный район, Тверская область
20 и 20 первый брак
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.

Сын: Глазачёв Николай Николаевич

Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
д. Перцово Михаил Петров и д. Горощино Александра Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3830 лл.
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Глазачёв Василий Николаевич

Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Копосова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1941
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