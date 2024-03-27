Глазачёв Николай Григорьев
Место рождения
Дата рождения25.11.1880 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880 ст.
Отец: Григорий Емельянов
Мать: Домна Евдокимова
Николай Евдокимов и Наталья Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Бракосочетание
22.01.1901 ст.
Красное, Торжокский муниципальный район, Тверская область
20 и 20 первый брак
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.
Сын: Глазачёв Николай Николаевич
Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова
д. Перцово Михаил Петров и д. Горощино Александра Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3830 лл.
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Глазачёв Василий Николаевич
Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова
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Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Копосова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Глазачёва Евдокия Петрова
Смерть
Около 1941