Домна Евдокимова
Место рождения
Дата рождения01.01.1861 ст.
Дата смертиДо 1905
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1861 ст.
Отец: Евдоким Адрианов
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
07.01.1880 ст.
Муж: Григорий Емельянов
20 и 18 первый брак
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.
Сын: Глазачёв Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Николай Евдокимов и Наталья Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Рождение ребёнка
С 1881 по 1895
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Смерть
До 1905