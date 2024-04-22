Домна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Евдокимова

Домна Евдокимова

Место рождения

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1861 ст.

Дата смерти

До 1905

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1859 г.р.

Дети

1880 г.р.
С 1881 по 1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1861 ст.

Отец: Евдоким Адрианов

Мать: скрыто настройками приватности

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.01.1880 ст.

Муж: Григорий Емельянов

20 и 18 первый брак
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.

Сын: Глазачёв Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Николай Евдокимов и Наталья Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Рождение ребёнка
С 1881 по 1895

Сын: Глазачев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1905
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close