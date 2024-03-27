Григорий Емельянов
Место рождения
Дата рождения17.01.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859 ст.
Отец: Емельян Фотиев
Мать: Васса Якимова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVY-N6B?i=424&cc=1921824 Восприемники: той же деревни кр. Яким Михайлов и кр. Ирина Фотиева
Бракосочетание
07.01.1880 ст.
Жена: Домна Евдокимова
20 и 18 первый брак
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.
Сын: Глазачёв Николай Григорьев
Мать ребёнка: Домна Евдокимова
Николай Евдокимов и Наталья Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Рождение ребёнка
С 1881 по 1895
Мать ребёнка: Домна Евдокимова
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Сын: Глазачёв Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
д. Горощино кр. Иван Григорьев и д. Перцово Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Домна Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Домна Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазычев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Смерть
Неизвестно