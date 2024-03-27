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Григорий Емельянов

Место рождения

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.01.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859 ст.

Отец: Емельян Фотиев

Мать: Васса Якимова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVY-N6B?i=424&cc=1921824 Восприемники: той же деревни кр. Яким Михайлов и кр. Ирина Фотиева
Бракосочетание
07.01.1880 ст.

Жена: Домна Евдокимова

20 и 18 первый брак
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.

Сын: Глазачёв Николай Григорьев

Мать ребёнка: Домна Евдокимова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Николай Евдокимов и Наталья Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Рождение ребёнка
С 1881 по 1895

Сын: Глазачев Иван Григорьев

Мать ребёнка: Домна Евдокимова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Евдокия Кузьмина

Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Сын: Глазачёв Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
д. Горощино кр. Иван Григорьев и д. Перцово Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домна Евдокимова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Домна Евдокимова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазычев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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