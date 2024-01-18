Евдокия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1905
Муж: Григорий Емельянов
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Сын: Глазачёв Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
д. Горощино кр. Иван Григорьев и д. Перцово Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазычев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Емельянов
Смерть
Неизвестно