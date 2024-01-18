Евдокия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905

Муж: Григорий Емельянов

Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Сын: Глазачёв Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
д. Горощино кр. Иван Григорьев и д. Перцово Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазычев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Емельянов

Смерть
Неизвестно
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