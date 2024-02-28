Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения02.08.1880 ст.
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1880 ст.
Отец: Пётр Васильев
Мать: Мария ст. Иванова
Селиховского землевладельца дети Николай и Мария Алексеевы Загряжские ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Бракосочетание
22.01.1901 ст.
Красное, Торжокский муниципальный район, Тверская область
20 и 20 первый брак
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.
Сын: Глазачёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев
д. Перцово Михаил Петров и д. Горощино Александра Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3830 лл.
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Глазачёв Василий Николаевич
Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев
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Рождение ребёнка
1916
Дочь: Копосова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев
Смерть
Около 1960