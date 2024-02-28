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Евдокия Петрова

Место рождения

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.08.1880 ст.

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1880 ст.

Отец: Пётр Васильев

Мать: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Селиховского землевладельца дети Николай и Мария Алексеевы Загряжские ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Муж: Глазачёв Николай Григорьев

Красное, Торжокский муниципальный район, Тверская область
20 и 20 первый брак
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.

Сын: Глазачёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
д. Перцово Михаил Петров и д. Горощино Александра Григорьева ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3830 лл.
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Глазачёв Василий Николаевич

Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев

Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Копосова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Глазачёв Николай Григорьев

Смерть
Около 1960
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