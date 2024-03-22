Пётр Васильев
Место рождения
Дата рождения27.09.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1846 ст.
Отец: Василий Гаврилов
Мать: Александра Варфоломеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF2-PP5?i=532&cc=1921824 д. Селихово кр. Никифор Карпов и д. Перцово кр. Марфа Гаврилина
Бракосочетание
30.06.1867 ст.
Жена: Мария ст. Иванова
Красное, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9V-S6?i=359&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ольга Петрова
Мать ребёнка: Мария ст. Иванова
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Мария ст. Иванова
Селиховского землевладельца дети Николай и Мария Алексеевы Загряжские ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Рождение ребёнка
14.06.1886 ст.
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Мария ст. Иванова
25. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-G8P?i=30&cc=1921824 кр. дочь девица Ольга Петрова
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.
Дочь: Агафья Агапия Петрова
Мать ребёнка: Мария ст. Иванова
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX7-S6N7?i=18&cc=1921824 кр. Иван Петров и д. Горощино кр. Ольга Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Мария ст. Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Мария ст. Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Мария ст. Иванова
Смерть
Неизвестно