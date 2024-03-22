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Пётр Васильев

Место рождения

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.09.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1846 ст.

Отец: Василий Гаврилов

Мать: Александра Варфоломеева

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF2-PP5?i=532&cc=1921824 д. Селихово кр. Никифор Карпов и д. Перцово кр. Марфа Гаврилина
Бракосочетание
30.06.1867 ст.

Жена: Мария ст. Иванова

Красное, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9V-S6?i=359&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ольга Петрова

Мать ребёнка: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1880 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Селиховского землевладельца дети Николай и Мария Алексеевы Загряжские ГАТО ф.160 оп.15-3 д.3704 лл. 359-428
Рождение ребёнка
14.06.1886 ст.

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
25. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-G8P?i=30&cc=1921824 кр. дочь девица Ольга Петрова
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.

Дочь: Агафья Агапия Петрова

Мать ребёнка: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX7-S6N7?i=18&cc=1921824 кр. Иван Петров и д. Горощино кр. Ольга Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Мария ст. Иванова

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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