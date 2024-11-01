Коксова (Глазачева) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Коксова Валентина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Коксов Юрий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно