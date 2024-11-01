Коксова (Глазачева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коксова (Глазачева) Вера Николаевна

Место рождения

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Глазачев Николай Григорьевич

Мать: Глазачева Евдокия Петровна

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Коксова Валентина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Коксов Юрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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