Некрасов Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти17.04.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1805
Крестьянская дочь, отпускная
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Некрасова) Наталья Федорова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Некрасова) Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Некрасов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Некрасов Василий Федорович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
30.10.1821
Сын: Некрасов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
28.07.1823
Дочь: (Некрасова) Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.04.1826
Причина смерти: горячкою