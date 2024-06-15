Некрасов Федор Егорович 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Федор Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

17.04.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Некрасов Егор Иванович

Мать: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1805

Жена: Некрасова Евдокия Алексеева

Крестьянская дочь, отпускная
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Некрасова) Наталья Федорова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Некрасов Иван Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Некрасов Петр Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Некрасова) Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Некрасов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Некрасов Василий Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1821

Сын: Некрасов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1823

Дочь: (Некрасова) Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Алексеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.04.1826
Причина смерти: горячкою

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