Некрасов Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения07.04.1756
Дата смерти03.10.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1756
Отец: Некрасов Иван Герасимов
Мать: Некрасова Марья Борисова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Некрасов Никифор Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
11.11.1788
Дочь: Посохина Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова
Рождение ребёнка
03.11.1801
Сын: Павел Егоров
Мать ребёнка: Некрасова Марья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Петр Егоров
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1820