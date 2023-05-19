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Некрасов Егор Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.04.1756

Дата смерти

03.10.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1756

Отец: Некрасов Иван Герасимов

Мать: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов Федор Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Некрасов Никифор Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1788

Дочь: Посохина Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1801

Сын: Павел Егоров

Мать ребёнка: Некрасова Марья Осипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Петр Егоров

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Стефанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.10.1820
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