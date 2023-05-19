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Некрасов Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Некрасов Федор Егорович

Мать: Некрасова Евдокия Алексеева

Бракосочетание
02.11.1847

Жена: Некрасова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1853

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1857

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Дочь: Некрасова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1865

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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