Некрасов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
02.11.1847
Жена: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1853
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1857
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1862
Дочь: Некрасова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1865
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно