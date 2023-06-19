Некрасова (-) Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1805
Крестьянская дочь, отпускная
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Некрасов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Некрасов Василий Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Рождение ребёнка
30.10.1821
Сын: Некрасов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Рождение ребёнка
28.07.1823
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно