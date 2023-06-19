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Некрасова (-) Евдокия Алексеева

Место рождения

Столипино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Столипино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1805

Муж: Некрасов Федор Егорович

Крестьянская дочь, отпускная
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Некрасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Некрасов Петр Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Некрасов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Некрасов Василий Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1821

Сын: Некрасов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1823

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Некрасов Федор Егорович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Федор Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно