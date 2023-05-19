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Некрасов Иван Федорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Некрасов Федор Егорович

Мать: Некрасова Евдокия Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1836

Жена: Некрасова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.09.1850

Сын: Некрасов Никита Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1852

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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