Некрасов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
08.11.1836
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.09.1850
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.10.1852
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно