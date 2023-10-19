Павильонов Никифор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти20.01.1887
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Павильонов Никифор Павлович
Бракосочетание
Между 1870 и 1880
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Залевская Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Павильонов Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)
Рождение ребёнка
07.02.1879
Сын: Павильонов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)
Рождение ребёнка
03.09.1881
Дочь: Любовь Никифоровна
Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)
Рождение ребёнка
01.11.1882
Дочь: Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)
Рождение ребёнка
28.11.1885
Сын: Павильонов Петр Никифорович
Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Алексеева Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)
Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный
Смерть
20.01.1887
Похороны
22.01.1887