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Павильонов Никифор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

20.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Павильонов Никифор Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1870 и 1880

Жена: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Залевская Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Рождение ребёнка
1877

Сын: Павильонов Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Рождение ребёнка
07.02.1879

Сын: Павильонов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Рождение ребёнка
03.09.1881

Дочь: Любовь Никифоровна

Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1882

Дочь: Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1885

Сын: Павильонов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Алексеева Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный
Смерть
20.01.1887
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
22.01.1887
Москва, город федерального значения Москва
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