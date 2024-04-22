(Павильонова) Любовь Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павильонова) Любовь Никифоровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.09.1881

Дата смерти

03.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1881

Отец: Павильонов Никифор Никифорович

Мать: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
17.09.1881
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.1922

Дочь: Шереметевская Ирина Петровна

Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шереметьевская Оксана Петровна

Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович

Богородск, Богородский уезд СССР
Смерть
03.07.1972
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