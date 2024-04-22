(Павильонова) Любовь Никифоровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1881
Дата смерти03.07.1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1881
Крещение
17.09.1881
Рождение ребёнка
15.03.1922
Дочь: Шереметевская Ирина Петровна
Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шереметьевская Оксана Петровна
Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович
Богородск, Богородский уезд СССР
Смерть
03.07.1972