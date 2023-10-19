Шереметевский Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1879
Дата смерти12.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1906
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шереметевский Глеб Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
15.03.1922
Дочь: Шереметевская Ирина Петровна
Мать ребёнка: Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шереметьевская Оксана Петровна
Мать ребёнка: Любовь Никифоровна
Богородск, Богородский уезд СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
зоолог, агарном
Смерть
12.10.1968