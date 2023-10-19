Шереметевский Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметевский Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1879

Дата смерти

12.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шереметевский Глеб Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
15.03.1922

Дочь: Шереметевская Ирина Петровна

Мать ребёнка: Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шереметьевская Оксана Петровна

Мать ребёнка: Любовь Никифоровна

Богородск, Богородский уезд СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
зоолог, агарном
Смерть
12.10.1968
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