(Павильонова) Татьяна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1882
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1882
Крещение
09.12.1882
Рождение ребёнка
16.11.1906
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шереметевский Глеб Петрович
Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович
Образование
Неизвестно
Смерть
1944