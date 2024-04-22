(Павильонова) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павильонова) Татьяна Никифоровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.11.1882

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1882

Отец: Павильонов Никифор Никифорович

Мать: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
09.12.1882
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шереметевский Глеб Петрович

Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шереметевский Петр Федорович

Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1944
Москва, город федерального значения Москва
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