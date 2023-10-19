Павильонова (Бромлей) Александра Кирилловна (Карловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павильонова (Бромлей) Александра Кирилловна (Карловна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бромлей Карл (Кирилл) Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Между 1870 и 1880

Муж: Павильонов Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Залевская Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Павильонов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
07.02.1879

Сын: Павильонов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
03.09.1881

Дочь: Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1882

Дочь: Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1885

Сын: Павильонов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Алексеева Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович

Смерть
1923
Богородск, Богородский уезд СССР
Богородск, Богородский уезд СССР
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