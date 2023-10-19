Павильонова (Бромлей) Александра Кирилловна (Карловна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бромлей Карл (Кирилл) Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Между 1870 и 1880
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Залевская Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Павильонов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
07.02.1879
Сын: Павильонов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
03.09.1881
Дочь: Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
01.11.1882
Дочь: Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1885
Сын: Павильонов Петр Никифорович
Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Алексеева Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Павильонов Никифор Никифорович
Смерть
1923
Богородск, Богородский уезд СССР
Богородск, Богородский уезд СССР