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Павильонов Сергей Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

?.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Павильонов Никифор Никифорович

Мать: Павильонова Александра Кирилловна (Карловна)

Бракосочетание
15.07.1901

Жена: Павильонова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Павильонов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1903

Сын: Павильонов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна

Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Образование
1903
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1905

Сын: Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич

Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1907

Сын: Павильонов Юрий (Георгий) Сергеевич

Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна

Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Павильонов Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.11.1910

Дочь: Эдельштейн Мариамна Сергеевна

Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна

Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
?.07.1918
Кулаково, Чехов, Московская область
Работа или профессия
1918
Москва, город федерального значения Москва
Член спортивной комиссии
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