Павильонов Сергей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти?.07.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
15.07.1901
Рождение ребёнка
?.08.1902
Сын: Павильонов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1903
Сын: Павильонов Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна
Образование
1903
Рождение ребёнка
14.12.1905
Сын: Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич
Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1907
Сын: Павильонов Юрий (Георгий) Сергеевич
Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Павильонов Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна
Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.11.1910
Дочь: Эдельштейн Мариамна Сергеевна
Мать ребёнка: Павильонова Александра Николаевна
Смерть
?.07.1918
Кулаково, Чехов, Московская область
Работа или профессия
1918
Член спортивной комиссии