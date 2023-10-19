Павильонов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1902
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1902
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
05.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павильонова Матрена (Мотя) Терентьевна
Образование
Неизвестно
Гимназия госпожи Яковлевой
Гимназия госпожи Яковлевой
Смерть
1982
Архангельское, Троицкая волость, Московский уезд