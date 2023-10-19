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Павильонов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1902

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1902

Отец: Павильонов Сергей Никифорович

Мать: Павильонова Александра Николаевна

Бракосочетание
1939

Жена: Павильонова Матрена (Мотя) Терентьевна

Рождение ребёнка
05.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павильонова Матрена (Мотя) Терентьевна

Образование
Неизвестно
Гимназия госпожи Яковлевой
Гимназия госпожи Яковлевой
Смерть
1982
Архангельское, Троицкая волость, Московский уезд
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