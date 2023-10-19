Павильонова (Карышева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти?.03.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
15.07.1901
Рождение ребёнка
?.08.1902
Сын: Павильонов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1903
Сын: Павильонов Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович
Работа или профессия
28.11.1905
Почетный корреспондент
Рождение ребёнка
14.12.1905
Сын: Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич
Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
16.07.1907
Сын: Павильонов Юрий (Георгий) Сергеевич
Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Павильонов Игорь Сергеевич
Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович
Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.11.1910
Дочь: Эдельштейн Мариамна Сергеевна
Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
студия художника Юона
студия художника Юона
Смерть
?.03.1921
Похороны
Неизвестно