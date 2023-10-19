Павильонова (Карышева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павильонова (Карышева) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Карышев Николай Александрович

Мать: Карышева Зинаида Александровна

Бракосочетание
15.07.1901

Муж: Павильонов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Павильонов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Около ?.04.1903

Сын: Павильонов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович

Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
28.11.1905
Москва, город федерального значения Москва
Почетный корреспондент
Рождение ребёнка
14.12.1905

Сын: Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич

Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1907

Сын: Павильонов Юрий (Георгий) Сергеевич

Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович

Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Павильонов Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.11.1910

Дочь: Эдельштейн Мариамна Сергеевна

Отец ребёнка: Павильонов Сергей Никифорович

Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
студия художника Юона
студия художника Юона
Смерть
?.03.1921
Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Спасская, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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