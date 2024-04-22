Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1905
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1905
Крещение
31.12.1905
Образование
?.09.1915
Образование
1925
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батурлова Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батурлова Юлия Яковлевна
Работа или профессия
1936
преподаватель физкультуры
Образование
Неизвестно
Институт физической культуры
Институт физической культуры
Смерть
?.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
07.10.2022
Богородицкое, Вяземский муниципальный район, Смоленская область