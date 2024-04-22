Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавильонов Андрей (Дода) Сергеевич

Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.12.1905

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1905

Отец: Павильонов Сергей Никифорович

Мать: Павильонова Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
31.12.1905
Москва, город федерального значения Москва
Образование
?.09.1915
Москва, город федерального значения Москва
Образование
1925
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батурлова Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батурлова Юлия Яковлевна

Работа или профессия
1936
Москва, город федерального значения Москва
преподаватель физкультуры
Образование
Неизвестно
Институт физической культуры
Институт физической культуры
Смерть
?.10.1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
07.10.2022
Богородицкое, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close