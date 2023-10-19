Батурлова Юлия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурлова Юлия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич

Рождение ребёнка
14.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павильонов Андрей (Дода) Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1945
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