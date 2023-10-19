Павильонова Матрена (Мотя) Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавильонова Матрена (Мотя) Терентьевна

Павильонова Матрена (Мотя) Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1939

Муж: Павильонов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
05.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павильонов Сергей Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
работница одной из московских текстильных фабрик
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close