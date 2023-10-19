Шереметевский Глеб Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти09.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шереметевский Петр Федорович
Мать: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
зоолог-зверовод
Смерть
09.05.1942
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания