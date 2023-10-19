Шереметевский Глеб Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметевский Глеб Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

09.05.1942

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шереметевский Петр Федорович

Мать: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Работа или профессия
Неизвестно
зоолог-зверовод
Смерть
09.05.1942
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
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