Шереметьевская (Шереметьевская) Оксана Петровна
Место рожденияБогородск, Богородский уезд СССР
Дата рождения1924
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Шереметевский Петр Федорович
Мать: Любовь Никифоровна
Богородск, Богородский уезд СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1925
Мерв, Туркменская область Туркестанская АССР
Мерв, Туркменская область Туркестанская АССР