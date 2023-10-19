Шереметьевская (Шереметьевская) Оксана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьевская (Шереметьевская) Оксана Петровна

Место рождения

Богородск, Богородский уезд СССР

Дата рождения

1924

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Шереметевский Петр Федорович

Мать: Любовь Никифоровна

Богородск, Богородский уезд СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1925
Мерв, Туркменская область Туркестанская АССР
Мерв, Туркменская область Туркестанская АССР
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