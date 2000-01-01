Чередов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Чередов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Ефрем Иванов
Мать ребёнка: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Чередов Иван Иванов
Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Чередов Дементий Иванович
Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Пелагея
Смерть
Неизвестно