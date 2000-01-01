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Чередов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Чередов Иван Петров

Мать: Чередова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Чередова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Савелий Иванов

Мать ребёнка: Чередова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Чередова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Чередова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Чередова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Василий Иванов

Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Иван Иванов

Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Дементий Иванович

Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Вавиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Вавиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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