Чередова Настасья Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Чередов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Чередов Дементий Иванович
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно