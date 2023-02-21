Чередова Настасья Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Настасья Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Василий Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Дементий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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