Чередов Ефрем Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Ефрем Иванов

Чередов Ефрем Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Чередов Иван Иванов

Мать: Чередова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Прасковья Ефремовна

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Чередов Николай Ефремович

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Чередов Павел Ефремович

Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Татьяна Никифоровна

Смерть
После 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close