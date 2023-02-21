Чередов Ефрем Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Чередов Иван Иванов
Мать: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Прасковья Ефремовна
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Чередов Николай Ефремович
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Чередова Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897