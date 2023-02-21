Чередова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Между 1825 и 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Савелий Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Иванов

Смерть
Между 1825 и 1830