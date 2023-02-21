Чередова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиМежду 1825 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Иванов
Смерть
Между 1825 и 1830