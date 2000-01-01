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Чередов Савелий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Чередов Иван Иванов

Мать: Чередова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Степанида Савельева

Мать ребёнка: Чередова Мария

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чередов Фёдор Савельев

Мать ребёнка: Чередова Мария

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Степанида Савельевна

Мать ребёнка: Чередова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария

Смерть
Неизвестно
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