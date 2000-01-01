Чередов Савелий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Чередов Иван Иванов
Мать: Чередова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Степанида Савельева
Мать ребёнка: Чередова Мария
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Чередова Мария
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Степанида Савельевна
Мать ребёнка: Чередова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мария
Смерть
Неизвестно