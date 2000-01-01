Чередова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Степанида Савельева
Отец ребёнка: Чередов Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Чередов Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Степанида Савельевна
Отец ребёнка: Чередов Савелий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно