Чередова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Степанида Савельева

Отец ребёнка: Чередов Савелий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чередов Фёдор Савельев

Отец ребёнка: Чередов Савелий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Степанида Савельевна

Отец ребёнка: Чередов Савелий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Савелий Иванов

Смерть
Неизвестно
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